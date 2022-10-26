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Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

KONYA'dan kaza haberi geldi. Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

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İrfan M. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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