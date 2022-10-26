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Arkadaşları gece kulübünde dövülünce intikam için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşları gece kulübünde dövülünce intikam için harekete geçti

BEYOĞLU’nda bir mekana silahla ateş açarak 2 kişiyi yaralayan ve bir motosikleti de gasp ettikten sonra saklandığı yerde özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalanan saldırgan tutuklandı. Şahsın yaka paça atılarak dövülen arkadaşlarının intikamını almak için mekana saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

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Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde önceki gün saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki mekana gelen Mehmet A.’nın (27), silahla ateş açması sonucunda Serhat Y. ve Kemal D. yaralanmıştı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan şahıs, Kasımpaşa’da sokak üzerinde duran çalışır vaziyetteki Hasan Hüseyin Ö.’ye ait motosikleti, silah doğrultup gasp etmişti.

Özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

Şahıs ardından karşısına çıkan bekçilerden kaçarken kaza yapmış ve bir çocuk yuvasının çatısına çıkarak kaçmaya başlamıştı. Köşeye sıkıştırılan şahıs özel harekat polislerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahsın olayda kullandığı silah da saklandığı otoparkın çatı katındaki ele geçirilmişti. Silahlı saldırı, gasp ve özel harekat polisinin operasyon anları ise kameralara yansımıştı.

Dövülen arkadaşlarının intikamını almış

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayis Büro Amirliği polisleri, silahlı saldırıdan önce Mehmet A.’nın arkadaşlarının mekanda taşkınlık çıkarttığı için yaka paça dışarıya çıkartıldığını ve tekme, yumruk, tabure ve sopalarla dövüldüğünü tespit etti. Olayı haber alan Mehmet A.’nın ise silahını alarak mekanın önüne geldiği ve intikam saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Silahlı saldırgan tutuklandı
Öte yandan gözaltına alındıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mehmet A.’ya “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “silahlı gasp” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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