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İsmail Küçükkaya, AK Parti davetini Akşener'e 'Biz ne yapalım sizce' diye sordu ortalık karıştı

İsmail Küçükkaya, AK Parti davetini Akşener'e 'Biz ne yapalım sizce' diye sordu ortalık karıştı

Halk TV’deki programında Meral Akşener’i ağırlayan İsmail Küçükkaya'nın AK Parti’nin davetiyle ilgili Akşener'e 'Biz ne yapalım sizce' diye sorması tartışmalara yol açtı. Sabah yazarı Melih Altınok, Küçükkaya'yı muhalefet liderinden icazet almakla eleştirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Halktv'de konuk eden İsmail Küçükkaya'nın sözleri olay oldu.

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" toplantısına davet alan Küçükkaya'nın tavrı gündem oldu.

"Biz ne yapalım sizce"

Küçükkaya, programda "Hükümete yakın olan gazetecilerin dışında ilk defa uzun bir aradan sonra davet aldık. Biz ne yapalım sizce” diye Meral Akşener’e sordu. Akşener de "bence katılın" diyerek Küçükkaya'ya onay verdi.

Küçükkaya'nın muhalefet liderinden davetiye için görüşünü alması, medya dünyasında  tartışmalara neden oldu.

"Bağımsız gazeteciyim diye ahkam keseceksin"

Sabah yazarı Melih Altınok, "Vah vah, İsmail şimdi ne yapsın?" başlıklı yazısında Küçükkaya'yı yerden yere vurdu.

Alkınok, yazısınra "Her ağzını açtığında "Bağımsız gazeteciyim" diye ahkâm keseceksin... İktidar partisinden davet gelince gideyim mi diye muhalefet liderinden, sağdan soldan icazet almaya çalışacaksın." ifadelerine yer verdi.

Muhalif isimlere davet gitmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Başkent Arena'da AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programında konuşacak. Söz konusu programa Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki gibi isimlerin davet edildiği ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.

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