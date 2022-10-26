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Vazelini yüzüne sürenler hemen bırakın! Vazelinin kullanım alanları bilinmeyen zararları

Vazelini yüzüne sürenler hemen bırakın! Vazelinin kullanım alanları bilinmeyen zararları

Vazelin günlük hayatımızda nemlendirici niyetine kullandığımız ürünlerden biridir. Ancak bilinçsiz kullanımı nemlendirmek yerine yüzünüzü mahvedebilir. Vazelini doğru şekilde kullanarak maksimum etkiyi alabilirsiniz.

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Vazelin aslında petrolden üretilen, cildi nemlendirmeye yarayan katı krem gibidir. Elimize aldığımızda ısıyla birlikte yumuşar ve nem sağlar. Petrol atıklarından üretilen vazelinin birçok faydası bulunuyor ancak yanlış kullanımı zarar verebilir. Cildin iyileşme sürecine katkı sağlar, A ve B vitamini açısından zengindir. 

Vazelin kullanım alanları

Hemen hemen herkesin evinde bulunan vazelin, hem ucuzdur hem de birçok alanda kullanılabilir. 

Kurumuş ve çatlamış dudakları onarır.

Kuru ciltleri nemlendirir.

El ve ayakları yumuşatır. 

Manikür yaparken kullanılır.

Tıraş kremi olarak kullanılabilir.

Dirsekleri yumuşatır.

Parfümün uzun süre kalmasını sağlar. Parfüm sıkmadan önce ince tabaka vazelin sürerseniz kokusu daha kalıcı olur.

Ölü derileri temizler. 

Saçların ucuna biraz vazelin sürerseniz saç kırıklarını gizlemeye yardımcı olur.

Kaş ve kirpikleri nemlendirir ve güçlendirir. 

Vazelinin zararları

Vazelin petrol rafinelerinden elde edilen sentetik bir üründür. Bu yüzden tamamen doğal değildir. Vazelin sürülen bölge hızlıca vazelini emer ve gözenekleri tıkar. Zaman içinde karaciğerlerin yorumlasında neden olur. Sindirim sorunları ve deri sararması meydana gelebilir. 

Yağlı cilde sahip kişilerde cilt hastalıkları, sivilce, akne gibi sorunlara neden olabilir. İçinde petrol jeli bulunur ve bu yüzden östrojen hormonuna bağlı sorunlar ortaya çıkar. Kısırlık, adet düzensizliği gibi rahatsızlıklara neden olur. 

Vazelin yüze sürülür mü?

Nadir durumlarda insanlar yüzlerinde vazelin kullandıklarında alerjik reaksiyon yaşayabilirler. Petrol ürünlerine duyarlıysanız veya alerjiniz varsa, vazelin kullanmaktan kaçınmalısınız.

Diğer bir dezavantaj, vazelinin kendi başına cildinizi gerçekten nemlendirmemesidir. Sadece mevcut nemi hapseder. Vazelin cildin üzerinde her zaman bir tabaka olarak kalır.

Dermatologlar vazelinin yüze sürülmesine karşı çıkıyor. Mineral içerdiği için yaraları iyileştirme ve nemlendirme etkisi vardır. Ancak ağır bir madde içerir ve cilt tarafından emilmesi zordur. Vazelin gözenekleri tıkadığı için cildimizin doğal nemini korumasına yardımcı, ancak tıkalı gözenekler zamanla başka problemlere yol açabilir. Sürekli vazelin kullandığınızda cildi bağımlı hale getirebilirsiniz. Kullanmayı bıraktığınızda eskisinden daha fazla kuruyan ciltte kırışmalar söz konusu olabilir.

Uzmanlar ayrıca yüze sürülen ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini, trend olan şeyleri doktora danışmadan kullanılmaması gerektiğini söylüyor. 

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