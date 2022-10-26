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Eşref Fakıbaba resmen İYİ Parti'de! Fakıbaba'ya rozetini Meral Akşener taktı

Eşref Fakıbaba resmen İYİ Parti'de! Fakıbaba'ya rozetini Meral Akşener taktı

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba'ya rozetini İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Meral Akşener taktı...

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AK Partiden’den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’ye geçti. Fakıbaba’ya rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüdeki yerini almadan önce kürsüye çıkan Ahmet Eşref Fakıbaba şunları söyledi:

- Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum.

- Bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizin yüreğinizde de olduğunu bilmek beni mutlu etmiştir. Gelirin tüm halkımıza eşit şekilde dağıtıldığı, herkese eşit davranılan bir hukuk adalet sisteminin olduğu, kutuplaşan bir toplum yerine herkesin birbirini sevdiği bir Türkiye hayal ediyorum. Artık her şeyi iyi yapmanın zamanı gelmiştir.

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