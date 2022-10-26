Yıldırım sonrası yangın çıkmıştı! Osmaniye'den haber var 3 gündür yanıyordu
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Abone ol
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de başlayan yangını söndürme çalışmaları devam etti.
Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği yangına, iki gün boyunca havadan müdahale edildi.
Yer ekiplerinin de dün ulaşabildiği bölgede söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.