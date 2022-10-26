Gidecek mi en çok merak edilen isim! Erdoğan çağırdı A Haber ajan dedi Nevşin Mengü'nün kararı

TÜRKİYE Yüzyılı vizyon toplantısına davet edilen isimlerden Nevşin Mengü'nün kararı merak konusu. Hem twitter hem de Youtube hesabından davetle ilgili kararını vermek için anket yapan Nevşin Mengü, ortada kaldı. Zira her iki ankette farklı sonuçlar verdi. Bunun üzerine bir de davet edildiği için A Haber'de 'Alman ajanı' ilan edilen Nevşin Mengü, Youtube canlı yayınında davete katılımı için bakın neler dedi...

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TÜRKİYE Yüzyılı vizyon etkinliği 'muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesi ile haftanın olayı oldu. Davetin perde arkasındaki isim AK Parti'nin seçim kampanyasını üstlenen reklamcı Ertan Aydın olduğu ortaya çıktı. 'Muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesinde CNN Türk'ün eski ekran yüzü ve DW'de bir dönem program yapan Nevşin Mengü de bulunuyordu. Nevşin Mengü "Cuma günü yapılacak Türkiye'nin Yüzyılı Programına muhalif bilinen isimler de davet edildi. Aralarında ben de varım" diyerek aldığı davet için anket açtı.

Nevşin Mengü'yü anket ortada bıraktı

Kararını en çok merak edilen isimlerden olan Nevşin Mengü, davete katılım konusunda fikrini netleştiremedi. Zira Youtube ve twitter üzerinden açtığı anketlerde 'git' - 'gitme' diyenlerin oranı çok farklı çıktı. Twitter anketinde 'gitme' diyenler çoğunlukta oldu.

Youtube anketi sonuçları bambaşka çıktı

Nevşin Mengü'nün Youtube üzerinden yaptığı ankette ise tam tersi bir sonuç çıktı. Youtube kitlesi Nevşin Mengü'nün davete katılmasından yana tavır koydu. İşte o anketin sonuçları:

Nevşin Mengü gidecek mi?

Youtube hesabından bu konuyla ilgili bir yayın yapan Nevşin Mengü, "Bir gazeteci olarak gidilmesi gerekir. Çünkü oradaki her şey haberdir. Soru sorabilmemiz ya da soramamız da bizim için haberdir. İktidar programlarına bağımsız gazeteciler gidemiyor. Bence o yüzden gazetecilerin gitmesi gerekir." diyerek rengini belli etti. Ancak Mengü net olarak 'gideceğim' de demedi. Mengü'yü kararsız bırakan anket sonuçları kadar A Haber'de Erdoğan'dan davet aldığı için alenen 'Alman ajanı' olarak suçlanması oldu.

A Haber'de Nevşin Mengü için ne denildi?

A Haber'de yapılan programda Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet ettiği 'muhalif' gazeteciler konuşuldu. Programda Nevşin Mengü için 'Alman memuru' ithamı yöneltildi ve ajan iması yapıldı. Nevşin Mengü Youtube hesabından bu söyleme tepki göstererek 'herkesi ajan olarak belliyorlar. Alman ajanı değilim. DW değerli bir kuruluş evet orada program yaptım. DW'ye çalışan alman ajanı değil. En çok A haberdekiler kızmış niye çağrılıyor diye. Bu gitmez açılım filan diye. Zannetmiyorum Ertan Aydın'ı yollarlar." dedi.

Nevşin Mengü'nün Adnan Hoca işi

Nevşin Mengü, davete katılımıyla ilgili Youtube canlı yayını sırasında gelen bir yorumu da ekrana verdi. Yorumda "Adnan hocaya gittiğine göre oraya da gider" deniliyordu. Hatırlanacağı gibi Nevşin Mengü, Adnan Oktar ile röportaj yaptığı için 'Nevşin kedicik oldu' yorumlarına maruz kalmıştı. Nevşin Mengü bu olayı hatırlatıp, "Beni o zaman kedicik diye linç ettirmişlerdi. Birine soru sorunca kedicik olmuyorsun. Senin orda ne yaptığın önemli. Gazeteciliğin zor tarafı bu. Görüşlerine hiç katılmayabilir sevmeyebilirsin ama gidip haberini yapmakla yükümlüsün" dedi..