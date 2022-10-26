Ece Üner canlı yayında tuvalete gitti mikrofonu açık unuttu! Tüm salon...
Oğuzhan Uğur, Babala TV programında sosyal medya yasasını konuşmak için ünlüleri programa davet etti. Gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı programda yayın sırasında ilginç anlar yaşandı. Ece Üner'in zor anlarını Oğuzhan Uğur kurtardı.
Oğuzhan Uğur'un Babala TV programında zor anlar yaşandı. Uğur, sosyal medya fenomenleri ve gazetecileri davet etti. Programda sosyal medya yasası tartışılacaktı.
Ece Üner yayın sırasında tuvalete gitmek istedi. Ancak ünlü sunucunun mikrofonu açık kaldı. Ece Üner'in sesi yayına gitti. Duruma Oğuzhan Uğur el attı.
Oğuzhan Uğur'un "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" sözleri ise stüdyoyu kahkahalara boğdu.
Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'da siyasi parti liderlerini ve ünlü fenomenleri ağırlaması büyük ilgi görüyor.