26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 26 Ekim çarşamba ibre yukarı yöne döndü altın yükseliyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de önemli uyarılar geldi.
26 Ekim altında yükseliş başladı. Altının gram fiyatı 997,38, çeyrek altın 1.662, yarım altın 3.324, cumhuriyet altını 6.616 liradan alıcı buluyor. Dolar 18.61, Euro da 18.58 liradan işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş son videosunda yatırımcılara önemli mesajlar verdi:
-Gereğinin ve değerinin altında altın ve gümüş fiyatları var. Bu seviyeler alım fırsatı sunuyor. Elinizdeki altın ve gümüşleri kaptırmayın, satmayın.
-Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Varlıklarınızı bozdurmayın. Beklemeye devam ediyoruz. Cuma günü yaşanan düşüşlerin hiç bir mantığı yoktu.
-Ekim ayının son haftası olduğu için ben Ekim ve Kasım aylarında beklentim büyük olduğu için emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor.