BIST 4.002
DOLAR 18,61
EURO 18,66
ALTIN 998,00

26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı

|
26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 26 Ekim çarşamba ibre yukarı yöne döndü altın yükseliyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de önemli uyarılar geldi.

26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı

26 Ekim altında yükseliş başladı. Altının gram fiyatı 997,38, çeyrek altın 1.662, yarım altın 3.324, cumhuriyet altını 6.616 liradan alıcı buluyor. Dolar 18.61, Euro da 18.58 liradan işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş son videosunda yatırımcılara önemli mesajlar verdi:

16
26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı

-Gereğinin ve değerinin altında altın ve gümüş fiyatları var. Bu seviyeler alım fırsatı sunuyor. Elinizdeki altın ve gümüşleri kaptırmayın, satmayın.

26
26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı

-Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Varlıklarınızı bozdurmayın. Beklemeye devam ediyoruz. Cuma günü yaşanan düşüşlerin hiç bir mantığı yoktu. 

36
26 Ekim altın yükselişe geçti gram 1000 liraya gidiyor! İslam Memiş 'kaptırmayın' diyerek uyardı

-Ekim ayının son haftası olduğu için ben Ekim ve Kasım aylarında beklentim büyük olduğu için emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor.

46