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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazasında yaralanan Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Maden işçilerini de ziyaret etti

Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İmamoğlu, aynı hastanede tedavi gören Bartın Amasra'daki grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisi ile metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar'a da ziyarette bulundu.

Son sağlık durumu nasıl?

Hastanede tedavi süreci devam eden Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.  Koca "Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."  dedi.

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