Sivas'ta aç kalan kurtlar köye indi köylüler tedirgin oldu o anlar görüntülendi

SİVAS'ta aç kalan kurtlar köye kadar indi, o anlar bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Sivas merkeze bağlı Çeltek köyüne kadar inen kurtlar köylüleri korkuttu. Kurtların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kurdun köy yolundan geçerek köye doğru gittiği görüldü.

Kameraları incelerken fark etti

Köy sakinlerinden Adem İnce, köye kurtların indiğini belirterek, “Birkaç senedir bu yöreye kurt, ayı, domuz gibi yabani hayvanlar oldukça yoğunlaştı. Güvenlik açısından bir şey olmuş mu diye kamera sistemine bakıyordum. O ara gözüme çarptı. İki kurt yoldan geldiler köyün içine doğru geldiler. Havalar soğudu aç kaldıklarından geliyorlar sanırım. Geçenlerde de köyün yakınında eşek leşi vardı. Zannediyorum oraya geliyorlar. Hiç tereddüt etmeden geçtiler. Ayılar daha önce komşunun kovanlarına dadanmıştı. 10’a yakın kovanını kırmıştı. Ballarını yemişti. Daha önceleri de bizim çiftliğin alt kısmında bulunan dereye kadar sürü halinde domuzlar gelmişti. Şimdi de kurtlar dadandı. Aslında can güvenliğimiz de söz konusu. Gece gündüz tedbirli oluyoruz” dedi.