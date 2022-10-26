BIST 3.982
DOLAR 18,61
EURO 18,65
ALTIN 999,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de STK temsilcileri ile buluştu: Biz iyilik için varız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de STK temsilcileri ile buluştu: Biz iyilik için varız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Abone ol

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Erbaş, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluştu.

"İl Buluşmaları" etkinliği kapsamında Kayseri'nin 47'nci il olduğunu aktaran Erbaş, bu buluşmalarda şehrin manevi hayatına katkı noktasında neler yapabileceklerine ilişkin müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

Kayseri'de çok sayıda hayır sahibi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz iyilik için varız. 'O Allah ki, bütün insanlığı, tüm insanları imtihan etmek için ölümü de hayatı da O yarattı.' Nedir o imtihanın en önemli özelliği, 'Hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz, hanginiz daha iyi işler yapıyorsunuz', bunun için yarattı. Cenabıhak, ayet-i kerime ile bütün insanlığa 'İyilikte yardımlaşınız, günahta, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.' diyor. Bu ayet-i kerime, daha çok iyilik yapmamızı, daha çok iyiliğe koşmamızı, daha çok takva sahibi olmamızı gerektiriyor. Cenabıhak, daha çok kötülükten kaçmamızı, günahtan, düşmanlıktan, kinden, nefretten, soğukluktan uzaklaşmamızı istiyor, bunlarda yardımlaşmamamızı emrediyor."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de infak kavramının birçok yerde geçtiğini vurgulayarak, "Onlar varlıkta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar.' İslam, huzurlu bir toplum istiyor. Bu huzurlu toplumun temellerini oluşturan ayetler bunlar. İçinde ihsan var, öfkeyi yutmak var, kardeşlik var, barış var. İslam'ın adı zaten barış. İslam, denge dini diyoruz. Bu dengeyi bütün insanlık için oluşturan tek sistem, İslam'dır. Bakınız, işte bu dengeyi oluşturmak için ekonomik açıdan konuşacak olursak zekatı emretmiş." ifadelerini kullandı.

Amel defteri açıldığında her türlü hayır, hasenat, ibadet ve infakın kişinin önüne çıkacağını aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu dünyada yapmış olduğumuz infaklar, hayır, hasenat, Allah rızası için yaptıklarımız, salih ameller, bizim esas mallarımız onlar. Cenabıhak, yapmış olduğunuz her türlü hayır hasenatı kabul eylesin. Cenabıhak gençliğimizi, çocuklarımızı, ailemizi sıratımüstakimde daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eylesin inşallah. Vatanına bağlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili gençler, çocuklar yetiştirmeyi ve onlara örnek olmayı hepimize nasip eylesin."

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener ikna edildi: Kılıçdaroğlu kesin aday...
Meral Akşener ikna edildi: Kılıçdaroğlu kesin aday...
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
Meral Akşener, Mahir Ünal'ı bombaladı! Patolojik bir cumhuriyet nefreti...
Meral Akşener, Mahir Ünal'ı bombaladı! Patolojik bir cumhuriyet nefreti...
Avrupalılar yılda kişi başı 127 kilo gıda israf ediyor
Avrupalılar yılda kişi başı 127 kilo gıda israf ediyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ imamının hain arzusu! Konuşmalar deşifre oldu: "Erdoğan, bugün ölse..."
FETÖ imamının hain arzusu! Konuşmalar deşifre oldu: "Erdoğan, bugün ölse..."
Döviz bozduran kişiye 60 Bin lira fazla vermişti kuyumcudan haber geldi
Döviz bozduran kişiye 60 Bin lira fazla vermişti kuyumcudan haber geldi
Sivas'ta aç kalan kurtlar köye indi köylüler tedirgin oldu o anlar görüntülendi
Sivas'ta aç kalan kurtlar köye indi köylüler tedirgin oldu o anlar görüntülendi
AK Partili Kiraz Belediye Başkanı'nın odasından dinleme cihazı çıktı
AK Partili Kiraz Belediye Başkanı'nın odasından dinleme cihazı çıktı
Gidecek mi en çok merak edilen isim! Erdoğan çağırdı A Haber ajan dedi Nevşin Mengü'nün kararı
Gidecek mi en çok merak edilen isim! Erdoğan çağırdı A Haber ajan dedi Nevşin Mengü'nün kararı
Çocuklar fast food'a para saçmasın evde yapın yesinler! Altın sarısı patates kızartması tarifi
Çocuklar fast food'a para saçmasın evde yapın yesinler! Altın sarısı patates kızartması tarifi
Yıldırım sonrası yangın çıkmıştı! Osmaniye'den haber var 3 gündür yanıyordu
Yıldırım sonrası yangın çıkmıştı! Osmaniye'den haber var 3 gündür yanıyordu