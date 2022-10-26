İrfan Can Kahveci: Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Teknik Direktör Jorge Jesus'un inanılmaz iyi bir insan olduğunu söyleyerek, "Hocamız gösterdiğimiz oyunla büyük hocalığını kanıtladı. Zaten buraya gelmeden kupalarıyla bunu başarmıştı" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe ,yarın evinde Fransız ekibi Rennes ile mücadele edecek.

Bu maç öncesinde Ülker Stadyumu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ellerindeki avantajı kullanmak istediklerini belirterek, Teknik Direktör Jorge Jesus için, "Hocamız gösterdiğimiz oyunla büyük hocalığını kanıtladı. Zaten buraya gelmeden kupalarıyla bunu başarmıştı. Ben hocanın insanlığını konuşmak istiyorum. Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan. Beni futbol kariyerimde en çok etkileyen insanlardan biri oldu. Onun için her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Herkes hocaya çok saygı duyuyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin grup liderliği için çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan başarılı futbolcu, kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

Önceki sezonlarda az gol attığını ve bu sezon fazlasını başarmak istediğini aktaran Kahveci, "Hocamız önceden orta saha oynadığımı biliyor. Pozisyon olarak hem içerde hem kenarda oynuyor gibi oynuyorum. Bu da performansımı artırıyor. Hocamız benden faydalanmayı iyi biliyor. Hocamızın bir sözü var; 'İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma şampiyon yapar.' İnşallah bunu devam ettiririz" diye konuştu.

Kadıköy'de ilk defa bu sene böyle bir atmosfer gördüğünü dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Bu da hocamız sayesinde. Hocamız bizi birlikte tutuyor, herkes ona saygı gösteriyor. Sonuç alınca taraftar arkamızda duruyor ama bunu iyi ve kötü günde yapmaları lazım. Zaten bunu en iyi yapan taraftar Fenerbahçe taraftarı. Hocam geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım" cümelelerine yer verdi.