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Otomobil devi Mercedes Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

Otomobil devi Mercedes Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

RUSYA Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi otomobil devi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu.

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkede Mercedes marka otomobil satışları eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldı.

Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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