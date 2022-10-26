Jorge Jesus'tan Rennes açıklaması: En güçlü rakibimizle karşılaşacağız

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gruptaki en güçlü rakipleriyle karşılaşacaklarını, kazanarak gruptan lider çıkacak kaliteye sahip olduklarını söyledi.

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Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Rennes'in Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain'den sonra en çok gol atan takım olduğunu belirtti.

Kalitelerini sahaya yansıtmaları gerektiğinin altını çizen Jesus, "Yarın gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Geçen seneyi 4. sırada tamamladılar. Şu anda da o konumdalar. Paris Saint Germain'den sonra en çok gol atan takım konumundalar. Bu tarz turnuvalarda tecrübeleri var. En iyi şartlarımızda olup kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Maçı kazanıp gruptan çıkma kalitemiz var." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın bir final müsabakası olmadığını dile getiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Yarınki maç sadece kimin birinci, kimin ikinci olacağını gösterecek. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu gerçekleştirdik. Final olarak bakmıyoruz ama grubu 1. sırada bitirmek istiyoruz. Daha az güçlü takımlarla eşleşmeniz garanti oluyor. İkinci olursanız UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşiyorsunuz. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Avrupa'da final oynarsak ona final gözüyle bakarım."

Kadıköy'de harika bir atmosfer olduğunu anlatan Jesus, "Rakip kim olursa olsun bizim düşüncemiz hep aynı. Fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım fikirlerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Sakatlıkları konusunda Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in durumu King'e göre daha ciddi. Sakatlıkları daha zor o yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli teknik adam, futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin "Yarınki maçta rotasyon düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil. Kadro idmanlarda az çok belli oluyor. Soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan İrfan Can'ın teknik direktörüne sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.

İrfan Can: "Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, grup liderliği için çok önemli bir maça çıktıklarını ve kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Ellerinde avantajı kullanmak istediklerini vurgulayan İrfan Can, teknik direktörleri Jorge Jesus için "Hocamız gösterdiğimiz oyunla büyük hocalığını kanıtladı. Zaten buraya gelmeden kupalarıyla bunu başarmıştı. Ben hocanın insanlığını konuşmak istiyorum. Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan. Beni futbol kariyerimde en çok etkileyen insanlardan biri oldu. Onun için her şeyimiz vermeye çalışıyoruz. Herkes hocaya çok saygı duyuyor." diye konuştu.

Önceki sezonlarda az gol attığını ve bu sezon fazlasını başarmak istediğini anlatan İrfan Can, "Hocamız önceden orta saha oynadığımı biliyor. Pozisyon olarak hem içerde hem kenarda oynuyor gibi oynuyorum. Bu da performansımı artırıyor. Hocamız benden faydalanmayı iyi biliyor. Hocamızın bir sözü var; 'İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma şampiyon yapar.' İnşallah bunu devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadıköy'de ilk defa bu sene böyle bir atmosfer gördüğünü aktaran İrfan Can, "Bu da hocamız sayesinde. Hocamız bizi birlikte tutuyor, herkes ona saygı gösteriyor. Sonuç alınca taraftar arkamızda duruyor ama bunu iyi ve kötü günde yapmaları lazım. Zaten bunu en iyi yapan taraftar Fenerbahçe taraftarı. Hocam geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım." diyerek sözlerini tamamladı.