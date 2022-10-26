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Aylar öncesinden kendini gösteriyormuş! Kalp krizinin bu belirtisine dikkat

Aylar öncesinden kendini gösteriyormuş! Kalp krizinin bu belirtisine dikkat

Dünyada en çok ölümün yaşanmasına sebep olan şeylerin başında gelen kalp krizinin aylar öncesinden belirti gösterdiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Erken teşhisin oldukça önemli olduğu kalp krizinde bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün...

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Kalp krizi, kalbe kan taşıyan damarların farklı sebeplerle ani azalmasına veya kesilmesşyle ortaya çıkan bir durumdur. Büyük çoğunluğu kalp damarının pıhtı ile tıkanması sonucu meydana gelir. Daha düşük oranlarda ise kalp damarlarında gelişen plakların damarı tam tıkaması veya damar tabakalarında ayrılma sonrası kalp damarının tıkanmasıyla ortaya çıkar.

Kriz esnasında kalp kası yeterli oksijen alamaması durumunda gerekli olan fonksiyonlarını yapamaz duruma gelir. Süre uzadıkça kalp kası geri dönüşümsüz olarak fonksiyon kaybına uğramaya başlar. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük sebebi, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.


Kalp krizi genellikle aniden meydana gelse de  bu durumdan “aylar önce” ortaya çıkabilecek bazı ince belirtiler vardır. Kalp kriziyle ilgili en çok bilinen işaretlerin başında göğüs ağrısı, sıkışması vardır. Fakat ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.

Kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkânsız gibi görünse de, bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir. Böyle bir belirti, kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabilen diyaforez olarak da bilinen terlemedir.

Soğuk terleme durumlarına dikkat

Kardiyolog olan Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini bertti. Doktor, bu özel hissin gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce ortaya çıkabileceğini söyledi

Xu konuyla ilgiki şu açıklamaları yaptı: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler."

Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine sebep olur.

Kadınlar menapozla karşılaşıyor

Gece terlemeleri aynı zamanda birçok kadının endişe verici bir şekilde menopozla karıştırılabileceğinin tipik bir uyarı işaretidir.

Geceleri terleme, menopozun en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilirken, kalp krizi de bu belirtiyi tetikleyebilir.

Diğer belirtiler

Dr. Zi-Jian Xu terleme dışında, kalp krizinin başka tipik belirtileri de olduğunu açıkladı. Erken belirtiler göğüs ağrısı, ağırlık, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi şeyleri içerebilir.

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