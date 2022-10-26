Şeklini bir türlü tutturamıyorum diyenlere tepside içli köfte tarifi

başlığı okuyunca bile birçok kişinin ağzı sulandı. Şöyle dışı çıtır çıtır kızarmış, içi dolgulu bir işçi köfteye kim hayır der ki? Hele bir de limonla soslanırsa... Duyanın bile ağzının suyunu akıtan bu lezzeti bir çok ev hanımı şeklinden dolayı yapmaktan vazgeçiyor. İçli köfteyi açmak, içini oymak zor geliyor. Peki tepside içli köfte yapmayı denediniz mi? İşte tarifimiz...

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Tek başına tam bir ziyafet olan içli köfteyi sevmeyen yoktur. Özellikle Antep sofralarının olmazsa olmazı olan içli köfteyi yemek çok keyifli fakat yapmak çok zahmetlidir. Saniyeler içinde bir lokmada tüketilen içli köfteye şekil vermek ise belki de işin en zor olan kısımlarındandır. Oval şekilde baş parmak ile içi oyulan içli köfteyi bir türlü beceremiyorum diyenler bu tarif tam size göre; tepside içli köfte tarifi...

Tepside içli köfte tarifi

Dış Malzemeler:

•2 su bardağı ince bulgur

•1 su bardağı sıcak su

•3 adet haşlanmış patates

•1 adet yumurta

•1 yemek kaşığı biber salçası

•3-4 yemek kaşığı un

•tuz, kimyon

İç malzemeler:

•350 gr kıyma

•3 adet iri soğan

•1 tatlı kaşığı domates salçası

•1 tatlı kaşığı biber salçası

•yarım su bardağı ceviz içi

•1.5 yemek kaşığı tereyağ

•kimyon, karabiber, pulbiber, tuz

Üzeri için: 2 yemek kaşığı zeytinyağ( fırınlarken sürün)

1-2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ (fırından çıkınca sürün)

Yapılışı: Öncelikle ince bulguru ıslayıp kenara alalım. Patatesler haşlandıktan sonra dış hamuru için gerekli tüm malzemeleri birleştirip iyice yoğuralım. Bir tavada soğan ve kıymayı kavuralım. Salçasını ve baharatlarını ekleyip kenara alalım. Yoğurulup macun kıvamına gelen hamurumuzu iki eşit parçaya bölüp ufak ufak parçalar alıp tabanını yağladığımız bir tepsi ya da borcama bastırarak yerleştirin.

Hazırladığımız iç harcı üzerine serin ve bir kenarda kalan hamuru iki yağlı kağıt arasında açarak üzerine serin. Fazla hamurları etrafından kesin. Üzerini 3 yemek kaşığı zeytinyağ ile yağlayıp 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Çıktıktan sonra üzeri biraz kurumuş olabileceği için eritilmiş tereyağ sürerek sıcak servis edin