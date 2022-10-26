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İBB duyurdu! İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB duyurdu! İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

 BEŞİKTAŞ ile Zeytinburnu'nda 30 Ekim Pazar günü yapılacak koşu etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan duyuruda, "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı'nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağını belirtildi.

Duyuruda, "13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" kapsamında 08.00-12.00'de araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle aktarıldı:

"Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgrad Kapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi."

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