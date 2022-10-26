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Elektriğe zam geldiyse ağzınızın tadı kaçmasın tencerede yumuşacık kek tarifi

Elektriğe zam geldiyse ağzınızın tadı kaçmasın tencerede yumuşacık kek tarifi

Son zamanlarda elektriğe gelen zamlar hepimizin belini büktü malum. Fırında yemek yapmak, hamur işi yapmak artık lüks oldu. Peki canınız şöyle kakaolu kek istediğinde ne yapacaksınız? İşte sizin için fırını yakmadan tencerede yapacağız kakaolu kek tarifi...

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Son zamanlarda üst üste gelen zamlarla hepimizin ağzının tadı kaçtı. Eskiden can sıkıntısından yaptığımız kek, hamur işi, kurabiye kezzetler artık lüks olmaya başladı. Elektrik yakmamak için fırını açarken bin kere düşünür hale geldi. Peki ya şöyle sıcacık bir kekin kokusu burnunuzda tüttüyse... Fırını açmaya gerek olmadan, tencerede kısk ateşte harika kabarmış bir kek yapabilirsiniz.. Haydi başlıyoruz...

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvıyağ

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı un + 1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao 1/2 paket kabartma tozu

1/2 paket vanilya

Üzeri İçin: 1/2 paket hazır çikolata sosu Hindistan cevizi, yeşil toz fıstık ya da ceviz

Tencere keki tarifi nasıl yapılıyor?

Tencere keki yapımında; derin bir kaba 2 adet yumurta kırın. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Mikser ile 3-4 dakika kadar çırpın. Daha sonra yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip, tekrar çırpın. Son olarak kaba 1 su bardağı un + 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, yarım paket kabartma tozu ve yarım paket vanilyayı eleyerek, ekleyin. Mikser ile karıştırın. Diğer yandan 26 cm lik hafifçe derin bir teflon tencere içini margarin ile iyice yağlayın. Tencerenin tabanını hafifçe unlayın. Hazırladığınız kek karışımını tencerenin içine dökün. Kekin yayılmasını sağlayın. Tencerenin üzerine 2-3 kat kağıt havlu koyup, gerdirin. Tencerenin kapağını kapatın.

Tencere kekini en kısık ateş üzerinde yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Ara ara ağzını açıp pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kürdanı batırdığınız da kuru çıkarsa pişmiş demektir. Tencere keki piştikten sonra ocaktan alın. Ters çevirip, servis tabağına koyup, ılımaya bırakın. Diğer tarafta küçük bir tencere içine yarım paket hazır çikolata sosunu arkasındaki talimata göre pişirin. Hazırladığınız sosu ılımaya bırakın. Çikolata sosunu tencere kekin üzerine dökün. Sosun üzerine fındık, fıstık ya da hindistan cevizi serpiştirin.

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