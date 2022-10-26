CHP'li Özel'den TSK'ya iftira atan Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki: Asla kabul edilemez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasına sahip çıkarak TSK'yı hedef alan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Gözaltına alınan Fincancı' ile ilgili paylaşım yapan Özel, "Asla kabul edilemez." dedi.

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Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya yakın bir kanalda 'Kimyasal Silah' iftirası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıktan hedef aldı.

Daha önce de terör propagandası yapan Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.

Fincancı, bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulundu.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu bildirdi, "Kabul edilemez." dedi.

"Demokrasi görüntüsü değildir"

Özel, Twitter paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" dedi.