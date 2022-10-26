BIST 3.985
DOLAR 18,61
EURO 18,66
ALTIN 999,57
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Özel'den TSK'ya iftira atan Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki: Asla kabul edilemez

CHP'li Özel'den TSK'ya iftira atan Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki: Asla kabul edilemez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasına sahip çıkarak TSK'yı hedef alan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Gözaltına alınan Fincancı' ile ilgili paylaşım yapan Özel, "Asla kabul edilemez." dedi.

Abone ol

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya yakın bir kanalda 'Kimyasal Silah' iftirası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıktan hedef aldı.

Daha önce de terör propagandası yapan Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.

Fincancı, bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulundu.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu bildirdi, "Kabul edilemez." dedi.

"Demokrasi görüntüsü değildir"

Özel, Twitter paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" dedi.

İlgili Haberler
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı Devlet Bahçeli'den iddialara sert tepki: Vatandaşlıktan çıkarılsın
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karınca fotoğrafı viral oldu! Daha önce karıncaları hiç böyle görmediniz
Foto Galeri Karınca fotoğrafı viral oldu! Daha önce karıncaları hiç böyle görmediniz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in eski liderini kolundan tutup salondan çıkardılar yeni görüntüler gizemi daha da artırdı
Çin'in eski liderini kolundan tutup salondan çıkardılar yeni görüntüler gizemi daha da artırdı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz
Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz
İBB duyurdu! İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İBB duyurdu! İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İrfan Can Kahveci: Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan
İrfan Can Kahveci: Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan
Jorge Jesus'tan Rennes açıklaması: En güçlü rakibimizle karşılaşacağız
Jorge Jesus'tan Rennes açıklaması: En güçlü rakibimizle karşılaşacağız
Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Aylar öncesinden kendini gösteriyormuş! Kalp krizinin bu belirtisine dikkat
Aylar öncesinden kendini gösteriyormuş! Kalp krizinin bu belirtisine dikkat
Şeklini bir türlü tutturamıyorum diyenlere tepside içli köfte tarifi
Şeklini bir türlü tutturamıyorum diyenlere tepside içli köfte tarifi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında karar! Kaptana her ölen kişi için ayrı ceza verildi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında karar! Kaptana her ölen kişi için ayrı ceza verildi
Çorum'daki ölümün altından cinayet çıktı! Kaza süsü verip aileyi teselli etmeye geldi
Çorum'daki ölümün altından cinayet çıktı! Kaza süsü verip aileyi teselli etmeye geldi
Otomobil devi Mercedes Rusya pazarından tümüyle çıkıyor
Otomobil devi Mercedes Rusya pazarından tümüyle çıkıyor