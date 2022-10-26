Nantes, Mostafa Mohamed için harekete geçti

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed için Fransız ekibi kararını verdi.

Abone ol

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonu ile kiraladıkları Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.

Sezon sonunu beklemeden işi bitirmek istiyorlar

Mostafa Mohamed'in şu ana kadar ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olan Nantes idarecileri, sezon sonunu beklemeden devre arasında hamle yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünüyor.

Bonservisi ne kadar olacak?

Fransız ekibinin, Mısırlı golcünün transferi için ocak ayında Galatasaray'la 5 milyon 750 bin Euro karşılığında anlaşacağı ileri sürülüyor.

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takım, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralarken Kamu Aydınlatma Plartformu'na (KAP) şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."

17 maçta 6 skor katkısı

24 yaşındaki oyuncu Fransız takımıyla Lig, Kupa ve Avrupa'da bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performansı ile Nantes taraftarlarından da geçer not aldı.