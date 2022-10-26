Eşi rahatsızlandığı için ekiplere haber verdi! Gerçek dehşete düşürdü

İSTANBUL Çekmeköy'de, eşi rahatsızlandığı gerekçesiyle sağlık ekiplerine haber veren M.Ö. "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli savcılıktaki ifadesinde yaklaşık 6-7 sene önce darbettiği eşinin boşanma davası açtığını belirtti.

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Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün 24 Ekim gecesi eşinin fenalaştığını söyleyerek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, adrese ambulans gönderildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Ö'nün öldüğü belirlendi. Kadının ölümünün şüphe uyandırması üzerine eşi M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı. İfadesinde, 9 yıldır evli olduğu eşiyle aralarında ailevi sebeplerden dolayı tartışmalar yaşadıklarını, yaklaşık 6-7 sene önce darbettiği eşinin boşanma davası açtığını, daha sonra barışınca davayı geri çektiğini belirten şüpheli, aralarındaki sıkıntı nedeniyle maktulün yaklaşık 5-6 yıldır çocuklarla beraber Erzurum'da yaşadığını, ağustosta da İstanbul'a geldiğini anlattı.

Boğazına kaçan dilini...

Şüpheli, ara sıra tartıştıkları eşine tokat da attığını ancak olayın yaşandığı gün maktulün birden rahatsızlandığını, boğazına kaçan dilini çektiğini, hafif bir tokat attığı ve yüzünü yıkadığı eşinin kendine geldiğini ancak gece saatlerinde tekrar hastalandığını iddia etti. Banyoya götürerek su tutup kalp masajı yaptığı eşinin durumunun ciddi olduğunu görünce sağlık ekiplerine haber verdiğini söyleyen şüpheli, eşinin daha sonra vefat ettiğini belirtti.

Şüpheli, "eşi kasten öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.