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Balıkesir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

BALIKESİR'de son dakika deprem oldu. AFAD saat 13.27'de meydana gelen depremin şiddetinin 4.2 olduğunu belirtti. Kandilli ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

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 Balıkesir sallandı. Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. 

Kandilli'den açıklama

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4.1 olduğu duyuruldu. 

Bigadiç Belediye Başkanı: Olumsuzluk yok

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AA muhabirine, ilk gelen bilgilere göre depremin ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

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