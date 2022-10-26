Andrea Pirlo'dan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı. "Galatasaray'ın hakemlerle ilgili eleştirileri sorulan Pirlo, "Herkes tabii hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Mazeret üretmemek gerekiyor." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, son 2 maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, kırmızı-siyahlı takımın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de oynadıkları son 2 müsabakada önemli galibiyetler aldıklarını belirten Pirlo, "Mutluyuz. Fenerbahçe maçında da yenilmemize rağmen iyi mücadele etmiştik. Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. Galatasaray karşısında bu çıkışı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Andrea Pirlo, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hakem yönetimlerinin eleştirilmesiyle ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Herkes hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Bizim de bazen bu konuda sıkıntılarımız oluyor. Burada mazeret üretmemek lazım. Hepimiz dikkat etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

"Mazeret üretmemek gerekiyor"

Galatasaray'ın hakemlerle ilgili eleştirileri sorulan Pirlo, "Herkes tabii hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Mazeret üretmemek gerekiyor. İtalya ve ABD'de de oynadım, orada da gördüm. Takımdaki 1 oyuncunun hatası gibi düşünmek lazım. Herkesin bu konuda dikkat etmesi lazım. Hem hakemlerin, hem bizim." dedi.

Benzer bir soruya İtalyan hoca, "Büyük takımlar doğal olarak hakemleri baskı altına almak istiyorlar. Geçen maç olanları gördük. Biz buna bakmayacağız. Oyunumuzu oynayacağız. Hakemlerle ilgili bu tip maceralara çok dalmayacağız." cevabını verdi.

"Benim için çok farklı bir deneyim oluyor"

Süper Lig ile ilgili görüşlerini de paylaşan Pirlo, "Farklı bir lig. Hücumda hızlı ve kaliteli oyuncular var. Kompakt oynayan takımlar var. Çok dikkat etmeniz lazım. Her maçta herkes birbirini yenebiliyor. Benim için farklı bir deneyim oluyor. Geride kalan 11 haftada çok şey öğrendim." değerlendirmesinde bulundu.

Viviano: "Türkiye'deki futbol tutkusuna hayranım"

Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Türk taraftarların futbola olan ilgisinin kendisini etkilediğini dile getirdi.

Kırmızı-siyahlı takımda üçüncü sezonunu geçiren Viviano, "Bu ülkeyi seviyorum. Türkiye'deki futbol tutkusuna hayranım. Türkiye'de oynamak ve yaşamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk insanının yardımsever ve sıcakkanlı olduğuna vurgu yapan deneyimli file bekçisi, "Günlük yaşamda İtalya ile çok farklılık yok. Ancak insanların yüzünde hep sinirli bir ifade var. Ancak sohbet edince yardımseverliği görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşadığı bir anıyı da anlatan Emiliano Viviano, "Evden restorana giderken taksi bekliyordum. Aynı apartmanda oturduğum birisi, arabasıyla beni gideceğim yere bırakabileceğini söyledi. İtalya'da böyle bir şey yok. Onu gittiğim restorana götürdüm. Şaşırdım ve memnun oldum." diye görüş belirtti.

Galatasaray ile çok zor bir maç yapacaklarının altını çizen Viviano, "Bütün isteğimizle iyi bir maç oynamaya çalışacağız. Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi var. Bu oyuncularla beraber veya karşılıklı oynadım. Büyük isimler. Umarım bu hafta bize karşı oynamazlar." değerlendirmesinde bulundu.