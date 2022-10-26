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Antalya'da feci kaza! Uzman çavuş baba ile bebeği öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da feci kaza! Uzman çavuş baba ile bebeği öldü

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.

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Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil,  şarampole devrildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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