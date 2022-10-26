Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı ile ilgili Ali Babacan'dan ilk yorum!

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, Türk askerine iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

Abone ol

Türkiye'nin gündeminde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı var.

Göreve geldiği günden bu yana PKK sempatisini saklamayan Fincancı son olarak bir PKK yayın organında Türk askerinin terör örgütüne yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını söyledi.

Bu iftiranın ardından başlatılan soruşturma sürecinin ardından gözaltına alınan Korur için muhalefet partileri adeta destek sırasına girdi.

HDP ve CHP'den yapılan açıklamaların ardından bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"Fincancı'nın bir konuşmasıyla Türkiye'nin itibarı zedelenmez"

Babacan, Korur'un bu iftirasını hafife alarak Türkiye'nin itibarının bir açıklama ile zedelenmeyeceğini söyledi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin itibarı Şebnem Korur Fincancı’nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil."