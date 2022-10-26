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İstanbul'un memleket haritası belli oldu! Ne kadar hemşerin var? İşte il il rakamlar...

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İstanbul'un memleket haritası belli oldu! Ne kadar hemşerin var? İşte il il rakamlar...

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu. Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...

İstanbul'un memleket haritası belli oldu! Ne kadar hemşerin var? İşte il il rakamlar...
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İstanbul'un memleket haritası belli oldu! Ne kadar hemşerin var? İşte il il rakamlar...
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İstanbul'un memleket haritası belli oldu! Ne kadar hemşerin var? İşte il il rakamlar...
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İstanbul'un memleket haritası belli oldu! Ne kadar hemşerin var? İşte il il rakamlar...
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