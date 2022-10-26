Anayasa Mahkemesi düzenlenenin 29. maddesinin iptalini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi sosyal medya düzenlemesinin tartışılan 29'uncu maddesinin iptal edilmesi istemini esastan görüşecek.

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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli başvuruda eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Esastan görüşerek karara bağlayacak

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP başvurmuştu

CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.