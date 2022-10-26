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Sapık avukatın davası gündem oldu! Avukatın işe alım şartını duyanlar şaşkına döndü

Sapık avukatın davası gündem oldu! Avukatın işe alım şartını duyanlar şaşkına döndü

Hukuk bürosunda iş başvurusu yapan kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan avukatın duruşmasında tanıklar dinlendi. Tanık S.Ö. "Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymelerini isterdi ve gerekçe olarak da büronun ciddi bir iş yeri olduğunu söylerdi" dedi.

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Avukat E.B., iki sene önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini belirterek, savcılığa koştu. Mehmet Teoman S. İle ilgili 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı..

Davanın 3'üncü duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.B., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Teoman S. ise duruşmaya katılmadı.

"Avukatlardan etek giymelerini isterdi"

Sabah'ın haberine göre duruşmada sanık Mehmet Teoman S.'nin yanında daha önce çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Avukat S.Ö., daha önce Mehmet Teoman S. ile aynı avukatlık bürosunda çalıştığını belirterek, "Sanık Mehmet Teoman S., mağdur E.B.'nin ailevi durumundan ve fiziksel yapısından bahsetmişti. Kendisi bürosunda çalışmak üzere avukat alacağında, beğenmezse görüşmeyi fazla uzatmazdı.

"Hep kadınlarla çalışırdı"

İlgili kişiyi beğenirse, büroyu gezdirme bahanesiyle genelde fiziki temasta bulunur. Bir avukat hariç hep kadın avukat yanında çalışırdı. Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymelerini isterdi ve gerekçe olarak da büronun ciddi bir iş yeri olduğunu söylerdi" dedi.

Sanık Mehmet Teoman S.'nin kızı avukat Neslihan S. de duruşmada tanık olarak dinlendi..

Neslihan S., 2001-2006 yılları arasında ve 2015 yılında 9 ay babası ile birlikte çalıştığını belirterek, "Gerek çalıştığım dönemlerde gerekse gittiğim dönemlerde babamla ilgili cinsel taciz ya da cinsel saldırı olayları ile ilgili hiçbir duyumum olmadı. Babam şeker hastası olduğu için yürürken genelde başka kişilerin yardımına ihtiyaç duyar" dedi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

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