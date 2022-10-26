Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz diş macununun üstünde renkler ne anlama gelir?

İnternette sık sık karşımıza çıkan ve yılan hikayesine dönen diş macununun üstündeki renkler ne anlama geliyor dersiniz? Hepimizin dikkatini çekmiştir diş macunu tüplerinin üzerinde kırmızı-mavi- yeşil ve siyah renkler vardır. Peki gerçekte bu renkler bize neyi anlatıyor?

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İnternette sık sık dolaşan ve hiç bir gerçekliğe dayanmayan konulardan biri de diş macununun üzerindeki renkler. Bildiğiniz üzere diş macunlarının altında renkli bir çubuk bulunur. Bu renkler genellikle kırmızı, yeşil, mavi ve siyah olur. Peki bu renklerin anlamı ne dersiniz?

Diş macunu tüplerinin altında renkli bir çubuk bulunmaktadır. Bazıları bu çubuğun renginin diş macununun içeriği hakkında çok şey ifade ettiğini iddia ediyor. İnternette dolaşan bu renk kodlarıyla ilgili iddia tamamen yanlış.

Diş macunu tüpünün üstündeki bu renk, içindekiler hakkında kesinlikle hiçbir şey ifade etmez. Bu bilgileri diş macununuza karar vermenize yardımcı olması için kullanmamalısınız.

Diş macunu üstündeki renkler ne anlama geliyor?

Diş macunu tüplerinin üstündeki renk kodları hakkındaki açıklama bir süredir internette dolaşıyor. İpucuna göre diş macunu tüplerinin alt kısmına dikkat etmelisiniz. Altta küçük renkli bir kare var. Bu renkler, ister siyah, mavi, kırmızı ya da yeşil olsun, iddiaya göre diş macununun içeriği hakkında bilgi veriyor!

Yeşil: Tamamen doğal

Mavi: Doğal ve ilaç

Kırmızı: Doğal ve kimyasal

Siyah: Saf kimyasal

Renkli dikdörtgenin aslında diş macununun formülasyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu sadece üretim sürecinde yapılan bir işarettir. İşaretler, makinelere ambalajın nerede kesilmesi, katlanması veya mühürlenmesi gerektiğini bildiren ışık hüzmesi sensörleri tarafından okunur. Bu işaretler birçok renkte olabilir. Yeşil, mavi, kırmızı ve siyahla sınırlı değildir. Farklı ambalaj tiplerinde ya da farklı sensör ve makinelerde farklı renkler kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, tüm renkler tamamen aynı şeyi ifade etmektedir.