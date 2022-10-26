İşin uzmanı söyledi! Yatırımcılar dikkat fırsat büyük var ekimde alan kazanır

Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Kuyumcu Ahmet Durukan, ekim ayının altın alımında fırsat olduğunu ve altına yatırım yapanların kazanacağını söyledi. Durukan en karlı yolu açıkladı.

Abone ol

26 Ekim altının gram fiyatı 998,72, çeyrek altın 1.668,61, cumhuriyet altını 6.588 yarım altın 3.307 liradan alıcı buluyor. Kuyumcu Ahmet Durukan, vatandaşların ellerinde olan olan doları bozdurularak altına yatırılmasının en karlı alışveriş olacağını belirtti.

"En ucuzu altın"

Durukan, açıklamasında; “İnsanlar merak ediyor altın ne olacak? Altın bizlerin öngörüsüne göre çok pahalanacak. Elinizde olan dolar ve gayri menkulleri değerlendirerek altına dönün. Dünyadaki şu anlık en ucuz emtia altın.

"Fiyatı artacak"

Dolar fiyatı ile karşılaştırıldığında altın alımları daha ucuz. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının artacağı yönünde öngörülerimiz var" şeklinde konuştu.