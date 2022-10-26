Kaderiniz avuç içinizden okunuyor! İyi bakın eğer o çizginiz varsa...

Tıpkı parmak izi kadar avuç içi de her insanda farklılık gösterir. Avuç içinde bulunan hayat çizgisi ve kader çizgisi aslında kişiliğiniz, karakteriniz hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Peki bu çizgiler tam olarak ne anlama geliyor? Şimdi bu haberi okuyan herkes avuç içlerine baksın...

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Evet, inanması gerçekten çok zor geliyor ama avuç içinde bulunan çizgiler bizim kişilk ve karakterlerimizi yansıtıyor. İşin sırrı ise en çok hangi elinizi aktif bir şekilde kullandığınzda. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir. Peki çizgilere bakarak kişilik analizi nasıl yapılır, bakalım...

Avuç içinde kalp şekliniz varsa;

Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir. Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz. Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

Seks sizin için ön planda

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.

Çok kırılgan, alıngan...

Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor. Çizgi parmaklara doğru kavisli bir haldeyse, aşırı şevkatli bir insansınız. Aynı şekilde, uzun ve eğimliyse duygularınızı ve hislerinizi kolayca dile getirebiliyorsunuz.

Kalp çizginizin ortasında bir daire varsa depresyondan çıkamamanız gayet normal. Silik bir kalp çizginiz varsa duygusal travmalarla dolu bir hayatınız var. 2) Yaşam çizginiz reflekslerinizi ve yaşam uzunluğunuzu gösterir.

Uzun yaşam çizgisi olanlar...

Çok eğrili bir yaşam çizginiz varsa enerjiniz etrafınızdaki herkese yeter. Uzun ve derin bir yaşam çizgisine sahip olanlar inanılmaz diri insanlardır. Hayatınız da diri olduğunuz kadar uzun olacak.

Kısa ve sığ bir çizginiz varsa başkaları tarafından çok kolay kontrol edilebiliyorsunuz.. Çizgiler düz ve avucunuzun ortasında kalıyorsa, çok çekingen birisiniz demektir. Yaşam çizginizden birden fazla varsa bu, pozitif biri olduğunuzu ve yaşamdan zevk aldığınızı gösterir.

Akıl çizginiz ne düşündüğünüzü yansıtır.

Eğimli bir çizginiz varsa...

Eğimli bir akıl çizginiz varsa çok yaratıcı bir insansınız. Kısa bir akıl çizginiz varsa fiziksel başarıları, mental olanlara tercih ediyorsunuz. Hayat çizginize paralel bir kalp çizgisine sahipseniz, macera tutkunusunuz, ve risk almaya bayılıyorsunuz. Yapışık bir şekildeyse korkuları olan bir kişiliğiniz var.

Derin ve uzun bir akıl çizginiz vasa çabuk odaklanan zeki bir insansınız. İkili bir akıl çizginiz varsa düşünceleriniz de bir o kadar tutarsız. Düz bir çizginiz varsa, gerçekçi bir düşünce dünyasındasınız.

İki yönlü bir kader çizgisi, başkaları için hayatını kolayca değiştirebilen bir insan olduğunuzu gösterir. Kader çizginiz, hayat çizginizin başladığı yerde başlıyorsa, eskileri çok özleyen bir yapınız var. Kader çizginiz, hayat çizginizle kesişiyorsa aileniz ve arkadaşlarınızın desteğini her zaman arkanızda hissedersiniz.