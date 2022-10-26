Diyetteyken mantı yenir mi? Karşınızda mercimeğin mantı hali...

Mantı, kültürümüzde çok sevilen yiyeceklerden biridir. Bol kıymalı ev yapımı mantıya kimse hayır diyemez. Ancak diyet yapıyorsak mantı hayalleri biraz suya düşebilir. Bu durumlarda evde mantı yoksa, diyetteyseniz veya değişik lezzet arıyorsanız mercimekten mantı yapmayı deneyebilirsiniz!

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Bol soslu, kıymalı... Bir de ev yapımıysa kimsenin hayır diyemeyeceği yemeklerdendir mantı. Ne yemek yapsam diye düşünürken birden akıllara gelir, hemen hazırlanır. Mercimek mantısı yeni tariflerden biri. Üstelik diyetteyseniz korkmadan yiyebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de değişik bir lezzet arayanlara.

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

3 su bardağı su

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Önce mercimeği suyla haşlamakla başlıyoruz. Haşlandıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Tavada 1 adet soğan ile 2 yemek kaşığı tereyağını kavuruyoruz. Kavurduktan sonra onu da soğumaya bırakıyoruz.

Ayrı bir tavada hafif yağ ile salçayı kavurarak pişiriyoruz. Haşlanan ve soğuyan mercimeğin içine kavrulmuş soğanlarıdöküyoruz.

1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı karabiberi ekleyip harcı karıştırıyoruz. Hazırladığımız harcı servis tabağımıza yuvarlak top halde alıyoruz.

Sonra üzerine yoğurdu ve hazırladığımız salça sosunu döküyoruz. En son nane ve pul biber serpiyoruz ve mantımız hazır.

Diyette mantı yenir mi?

Mantının yemeyi çok seviyor olsak da, diyet yapan kişiler için kilo verme sürecinde çok iyi bir seçim olmayabilir. 1 tabak mantının kalorisi oldukça yüksektir. Beyaz un içerir ve salça, tereyağı gibi bol kalorili malzemeler içerir. Aynı zamanda glisemik İndeksi yüksek olduğundan dolayı yedikten kısa bir süre sonra acıkmanıza yol açabilir. Bu da, günlük alınan kalori miktarının daha fazla artmasına yol açar. Dolayısıyla kilo almaya neden olur.

Diyet yaparken de ara sıra kaçamak yapıp mantı yiyebilirsiniz. Ama mantıyı daha sağlıklı bir şekilde hazırlamak gerekir. Mesela hamuru yoğururken tam buğday unu tercih kullanarak beyaz undan olabildiğince uzak durabilirsiniz. Aynı zamanda servis etmeden önce üzerine yağ dökmemeyi tercih edebilirsiniz. Tencere yoğurdu kullanarak süzme yoğurttan olabildiğince uzak durmak da çok iyi bir tercih olacaktır.