Mustafa Sarıgül'den TOGG açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Büyük bir coşkuyla İtalyan ve Fransız arabalarına güle güle, hoşgeldin TOGG. Yerli malı, yurdun malı, herkes TOGG kullanmalı" dedi.

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Kütahya'da basın toplantısı düzenleyen Mustafa Sarıgül, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, "Kütahyamız ne yazık ki ekonomik ve sosyal açıdan gerileyen, göç veren bir il oldu. Kütahya bunu hak etmiyor. Kütahya’yı hak ettiği yere inşallah biz getireceğiz" diye konuştu. Çiftçilerin sıkıntıları olduğunu söyleyen Sarıgül, "Türkiye'nin kurtuluşu tarımdadır" dedi.

TDP'nin ekonomik milliyetçilik yapan bir parti olduğunu dile getiren Sarıgül, "Büyük bir coşkuyla İtalyan ve Fransız arabalarına güle güle, hoşgeldin TOGG. Yerli malı, yurdun malı, herkes TOGG kullanmalı. Aldığım davet gereği TOGG'un açılış törenine katılacağım. TOGG'a destek verelim. TOGG Türkiye'nin onurudur, gururudur. Geç kalmış bir yatarımdır. Bu yatırımın gerçekleşmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti için bir gurur vesilesidir. TOGG'a siyasi olarak bakmamak lazım, ulusal birlik olarak bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, daha sonra bir muhtarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.