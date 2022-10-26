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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'daki 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'daki 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25-27 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500'den fazla önde gelen üst düzey konuşmacı ile 6 binden fazla uluslararası delegenin katılacağı konferans, 4 zirve ile 180’den fazla oturuma ev sahipliği yapacak.

Konferans kapsamında düzenlenecek etkinlikler ile hükümet temsilcileri, çok uluslu şirket yöneticileri ve uluslararası finans çevreleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerde Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye'nin yatırım ortamı ile sunduğu fırsatlar paylaşılacak.

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