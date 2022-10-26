Bir Peri Masalı fiyasko oldu FOX yine ne yaptıysa olmadı seyirci yemedi

Yeni sezona çok iddialı başlayan FOX'ta yaprak dökümü erken başladı. İlk sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiren Mahkum dizisinin erken finali gündemdeyken bu kez de tutar denilen Bir Peri Masalı dizisinin erken finali gündemde. Fox ne yaptıysa olmadı dizi seyirciyi eline geçiremedi, reytinglerde yenildi.

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Kanalların yeni sezon dizileri ekranlarda kıyasıya yarışa devam ederken FOX umduğunu bulamadı. Yeni sezona çok umutlu başlayan ve geçtiğimiz dönem ki başarısını yakalarım sanan FOX'a seyirci tokat gibi cevabı reytinglerde verdi.

Geçtiğimiz sezon Mahkum dizisi ile fırtınalar estiren, reytinglerde zirveyi gören dizi bu sezon tam anlamıyla seyircisine fiyasko yaşattı. Diziye bir kaç bölüm daha şans veren seyirci senaryodaki mantık hatalarına daha fazla katlamadı ve diziyi bıraktı.

Mahkum dizisi bu hafta erken final yaparak yayın hayatını bitiriyor. Mahkum'un yerine gelecek dizi hazır; Darmaduman adında bir gençlik dizisi olacak. Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Bir Peri Masalı'nda ise işler hayli karışık.

Bu akşam 5. bölümü yayınlanacak Bir Peri Masalı dizisi maalesef beklenen başarıyı gösteremedi. Seyirci başrol oyuncuları Alina Boz'un güzelliği Tarık Emir Tekin'in karizması için diziye birkaç bölüm şans verdi ama dizinin 'mayası' tutmadı.

Reyting listelerinde giderek düşüşe geçen ve seyircisini rakip kanallara kaptıran diziden de yakın zamanda erken final haberi gelebilir. Bir çoğumuzun Paramparça dizisi ile tanıdığı oyuncu Alin Boz ise bu dizisi de erken final yaparsa ikinci yıkımını yaşamış olacak.

Alina Boz, 2014 ile 2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisi ile tanınmış ve hem güzelliği hem de oyunculuğu ile alkış toplamıştı. Oyuncunun 2017 yılında büyük bir hevesle başladığı ve Defne karakterini canlandırdığı Sevda’nın Bahçeleri dizisi de yine düşük reytingler nedeniyle 4. bölümde final yapmak durumunda kaldı.

Daha sonra Elimi Bırakma dizisinde Alp Navruz ile çok iyi bir partnerlik süreci yaşayan Alina Boz, büyük popülerlik de kazandı. Elimi Bırakma, oyuncunun kariyerinde zıplama yaptığı ve milyonların sevgisini kazandığı dizi olarak kayıtlara geçti.

Son olarak dijital platformda Aşk 101 dizisindeki Eda karakteri ile seyircisinden tam not alan güzel oyuncu Maraşlı dizisi ile bu yükselişine devam etti. Burak Deniz ile başrolünde yer aldığı dizi hala akıllardan çıkmadı.

Şimdi iler Alina Boz için değişiyor. Resmen can çekişen Bir Peri Masalı dizisi Alina Boz'un kariyerini nasıl etkileyecek merak konusu.