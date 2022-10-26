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Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e olay gönderme! 'İncittiğiniz gönlün...'

Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e olay gönderme! 'İncittiğiniz gönlün...'

Siyah-beyazı takımın eski futbolcusu Serdar Saatçı, Beşiktaş'tan gönderilen Valerien Ismael için manidar bir göndermede bulundu.

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Sezon başı hazırlık kampında Viktoria Plzen'le oynanan dostluk maçında teknik direktör Valerien Ismael'le tartışarak ve kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Braga'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde henüz bekleneni veremeyen 19 yaşındaki oyuncu, Ismael'in gönderilmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Serdar Saatçı, Hz. Muhammed'in, "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun” hadisini paylaştı. Bu manidar hareket genç oyuncunun, Valerien Ismael'e yaptığı bir gönderme olarak algılandı. 

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