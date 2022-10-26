Şarkıcı Gülşen'le ilgili flaş karar! İmam Hatiplilerle ilgili sözleri için tutuklanmıştı

"Geçmişte İmam Hatipte okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle 4 gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu ile ilgili mahkemeden yeni karar çıktı.

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İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı. Gülşen, ilk duruşmada "Kıyafet tercihlerim nedeniyle hedef yapıldım" diyerek kendisini savunmuştu.

Şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre, 21 Ekim'de görülen duruşmada yurt dışı yasağının devamı yönündeki mahkeme kararına itirazda bulunmuştu. Üst mahkemeye gönderilmek üzere duruşmanın görüldüğü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, yurt dışı yasağının devamı yönündeki kararın haksız ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitim görüyor

Dilekçede, "Yurt dışına çıkamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurt dışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denildi.

Mahkeme kararını verdi

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırdı.