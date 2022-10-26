Kestaneli pilav tarifi yok böyle bir lezzet!

Tadı en lezzetli kış tariflerinden biri kestaneli pilav. Yapımı zahmetli gibi görünse de efsane lezzetiyle kestaneli pilav verilen emeği sonuna kadar hak ediyor. Soğuk kış günlerinde sıcacık, tane tane pilavı içindeki kestaneleriyle mideleri şenlendirecek bir lezzet! İşte nefis kestaneli pilav için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

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Kışın davet sofralarına çok yakışacak bir tarifle karşınızdayız. Eğer siz de misafirlerim için ne pişirsem diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Hem lezzetli hem de pratik kestaneli pilavınıza herkes hayran kalacak. Tane tane dökülen bir pilav, içinde yumuşacık hafif tatlı lezzetiyle kestaneler ve bolca baharatı kim beğenmez ki? Peki kestaneli pilav nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? Püf noktaları neler? İşte tadı enfes kestaneli pilav tarifi...

Kestaneli pilav malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tepeleme yemek kaşığı çam fıstığı

1,5 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1 kase kestane(pişmiş, temizlenmiş)

1 çay kaşığı tarçın

1/2çay kaşığı yenibahar (arzuya göre)

1çay kaşığı karabiber

3su bardağı sıcak su

Kestaneli pilav nasıl yapılır?

Sıvı yağ ve tereyağı bir tencereye koyun. Küp küp doğradığınız soğanları ekleyin.

Biraz kızdırdıktan sonra çam fıstıklarını ekleyip kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.



Ilık su içinde bekletip güzelce süzdüğünüz pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edin.



Baharatları, tuzu, kuş üzümünü koyun.



Kestaneleri ekleyip güzelce karıştırarak kavurduktan sonra üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın.



Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.



Pirinçler piştikten sonra ocağın altını kapatın.



Tencerenizin kapağının altına bir kağıt havlu koyarak pilavı demlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

Kestaneli pilav püf noktaları

Pirinçleri tuzlu ılık suda 20 dakika bekletin.

Kestaneleri daha kolay haşlanması için, sıcak su içerisinde bekletin.

Pirinçleri pişirirken içerisine hindi veya et suyu ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz, pilavın içerisine doğranmış kuru kayısı ve kuru üzüm ilave edebilirsiniz.

Kestanenin bazı faydaları...

- Kestane içeriğinde bulunan yüksek miktarda lif sayesinde glisemik indeksi düşük besinlerdendir. Bu özelliği kestaneyi uzun süre tok tutabilen yiyeceklerden birisi haline getirir. Uzun süre tokluk hissi veren bir yiyecek olduğu için kan şekerinde ani değişikliklere neden olmaz. Bu nedenle şeker hastalarının da tüketebilecekleri besinlerdendir. Ancak içeriğinde bulunan yüksek miktarda karbonhidrat nedeniyle şeker hastalarının kestaneyi aşırıya kaçmadan, kontrollü olarak tüketmeleri gerekir.

- İçeriğinde bulunan yüksek lif miktarı sayesinde bağırsak florasının korunmasına ve sindirim sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunurken, mide rahatsızlıklarına bağlı semptomların hafifletilmesine yardımcı olur.

- Kestane, ishalin iyileşmesine de katkı sağlar.

- Kestane, anne adayları için de önemli besinlerdendir. Mide sağlığını destekleyici etkisi sayesinde hamileliğin ilk aylarında mide bulantılarını rahatlatıcı etki gösterir. Bunlara ek olarak anne adayının ve anne karnındaki bebeğin bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. İçeriğinde bulunan folik asit sayesinde anne karnındaki bebeğin gelişimine de katkıda sağlar.

- Kestane, varis ve hemoroide (basur) bağlı şikayetlerin hafifletilmesine yardımcı olur.

- Kestanenin içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunur. Bu özelliği sayesinde, özellikle havaların soğumaya başlaması ile birlikte viral ve gribal enfeksiyonlar karşısında zayıflayan bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.