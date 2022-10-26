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Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan Başakşehir açıklaması

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan Başakşehir açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın konuk edecekleri Medipol Başakşehir'in iyi savunma yapan güçlü bir takım olduğunu, buna karşın mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi.

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Italiano, A Grubu 5. hafta maçı öncesi futbolcusu Nikol Milenkovic ile beraber karşılaşmanın oynanacağı Artemio Franchi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İtalyan teknik adam, Medipol Başakşehir‘in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Yarın maçı kazanmaya çalışacağız. Rakibimize ilk maça göre daha fazla zorluk çıkarmaya çalışacağız. Bunu yapacak araçlarımız da var. Biz kendi oyunumuzu ortaya koymaya gayret edeceğiz. Zor bir maç çünkü çok iyi top oynuyorlar." dedi.

Medipol Başakşehir’in grupta henüz gol yemediğinin ve buna yönelik bir planının olup olmadığı yönündeki soruyu Italiano, "Savunması çok iyi bir takım. Az gol yiyor. İlk maçta çok fazla şansımız oldu özellikle ilk yarıda onlardan önce ilk golü bulabilirdik ama ikinci yarıda onlar buldukları fırsatı değerlendirdiler. Yarın Başakşehir defansının kapısını açmayı deneyeceğiz, bunu yapabilecek miyiz, göreceğiz." yanıtını verdi.

Italiano, Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Gonzalez'in durumuna da değinerek, "Gonzalez yarın oynamayacak. Yüzde 100 durumda değil. Acısı var. Yarın ki maçta oynamak için uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Milenkovic: "Konferans Ligi’ne önem veriyoruz"

Fiorentina'nın Sırp savunma oyuncusu Nikol Milenkovic ise yarın akşam çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını vurguladı.

Serie A'da son dakika golüyle 4-3 kaybettikleri Inter maçının hatırlatılması üzerine Milenkovic, "Birlik olmuş durumdayız. Hırsımızı maça yansıtmalı ve kazanmaya oynamalıyız. Bunu Inter maçında da yaptık ama finalde kaybettik. Bu hayal kırıklığı yarattı ama geçti, önümüzdeki maça bakıyoruz. Konferans Ligi’ne önem veriyoruz ve burada alacağımız iyi sonuçla yeniden ayağa kalkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Fiorentina, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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