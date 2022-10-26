'Üç Kız Kardeş' en çok izlenen dizi oldu! Son bölümde neler oldu? Mine ölüyor mu?

Bu sırada Mine, Somer ile Türkan'ın nerede olduğunu merak eder, peşlerine düşer. Mine, bebeği Kiraz’ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan’a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur.