'Üç Kız Kardeş' en çok izlenen dizi oldu! Son bölümde neler oldu? Mine ölüyor mu?
Kanal D'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi 'Üç Kız Kardeş' AB kategorisinde 6,32 reyting ve 17,67 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu. Dizide Türkan'ın tüm gerçekleri öğrenmesinin ardından heyecan doruklara çıktı. Yayınlanan yeni fragmanda Mine'nin balkondan düştüğü görüldü.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Üç Kız Kardeş'te Türkan tüm gerçekleri öğrendi. Annesi ve Somer arasında seçim yapan Türkan, Somer ile kalmayı seçti.
Türkan, annesiyle gitmeyi seçmedi. Somer'in ona tüm gerçekleri kendisi anlatması için köşeye sıkıştırdı. Ancak Somer, Türkan'ın bu hallerini hamileliğine bağladı.
Somer, Türkan'ı alıp kısa bir tatile çıkar. Türkan'ın asi tavırları nedeniyle kavga ederler ve Türkan dayanamayıp gerçekleri öğrendiğini söyler.
Bu sırada Mine, Somer ile Türkan'ın nerede olduğunu merak eder, peşlerine düşer. Mine, bebeği Kiraz’ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan’a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur.