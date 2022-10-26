Bu 5 mucizevi besin ile cildinizdeki değişime kendiniz bile inanamayacaksınız

Herkes cildinin daha pürüzsüz ve daha parlak olmasını ister. Başta kadınlar bunun için ciltlerine türlü türlü ürünler kullansa da, aslında farkında olmadan daha fazla zarar veriyor. İşte cildinizi daha canlı gösterebilmek için kullanabileceğiniz 5 mucizevi besin.

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Kadınlar başta olmak üzere birçok kişi cildinin daha güzel görünmesi için her türlü yöntemi deniyor. Ancak bu yöntemler her zaman fayda sağlamadığı gibi, tam aksine cilde oldukça fazla zarar da verebiliyor. Peki cildi daha canlı ve pürüzsüz gösterebilmek için neler yapılmalı? İşte uzman isimlerin önerdiği cildi güzelleştiren 5 besin...

Yeterli ve dengeli beslenmek cilt için de gerekli gıdaları tüketerek esnekliğini korumasın, sarkmaların önlenmesini, matlaşma, kuruluk ve kırışık oluşumlarının gecikmesini sağlar.

Sağlıklı ve yeterli beslenmek ile cilt güzelliğinin ilişkisine ilişkin önemli bilgiler veren Diyetisyen Salih Gürel, cildi güzelleştiren adeta mucizevi 5 gıdayı paylaştı.

Kırmızı biber

Pürüzsüz ve güzel cilt için tüketilmesi gereken 11 gıda C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur. C vitamini cilt sağlığı açısından oldukça mühimdir. Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını en aza indirir.

Havuç

Hem göz hem de cilt sağlığı için faydalı olan havuç, A vitamini bakımından bir hayli zengindir. Bilhassa de kozmetik ürünlerin formülüne eklenen havuç, cildin görünümünü düzeltir. Çoğu kozmetik cilt ürünlerinin içindekiler kısmında adı geçen retinol de, havuç özlerini belirtmektedir. Çünkü havuç, doğal bir retinol işlevi göstermekte ve cildi güzelleştirmektedir.

Kabak çekirdeği

Yegane bir çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, bu özelliği sayesinde cilt için en sağlıklı ve en mühim minerali yapısında bulundurmaktadır. Çinko, temel kolajen seviyesinin düzenlenmesine destek olmakta, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlamakta ve C vitamini ile birlikte hücre zarının güçlenmesini sağlamaktadır.

Bitter çikolata

Kakanun içerisinde bulunan flavanoller ve antioksidan özellikteki bitki bileşenleri cildi nemlendirir ve dolaşımı düzenlemede faydalıdır. 12 hafta boyunca yüksek oranda kakao flavanolleri içeren içecek tüketen kadınlarda, tüketmeyenlere göre ciltte pullanma ve pürüzlerde azalma gözlenmiştir. Kakaonun faydalarından yararlanıp, aynı zamanda kilo alımını önlemek için günlük 28 gram veya 150 kalori olacak şekilde tüketmek tavsiye edilir.

Fındık

E vitamini bir antioksidandır. Bu sebeple ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlenmede fayda sağlar. Bunun yanı sıra cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı sağlar. Bir insanın günlük E vitamini ihtiyacı ortalama 8-10 mg. E vitamini başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Fakat özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.