İzmir'de yaşandı! Kiracı evi bu hale getirdi ekipler her yerde onu arıyor

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir evde kiracı tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın söndürüldü. Evin hali şaşkına çevirdi.

Abone ol

3 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Dairede kimsenin olmadığını belirleyen polis ekipleri, komşuların yangını dairede kiracı olan ve psikolojik sorunları bulunan M.K'nın (35) çıkardığı iddiası üzerine bu kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.