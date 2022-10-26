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Rusya'dan 45 bankanın sermaye işlemlerine yasak

Rusya'dan 45 bankanın sermaye işlemlerine yasak

RUSYA, ülkede kurulu 45 banka ve finans kuruluşunun hisselerinin el değiştirmesini yasakladı. Listede Intesa, UniCredit ve Credit Suisse de yer aldı.

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Rusya, 45 bankanın sermaye işlemlerine yasak getirdi.

Yasaklar Rusya'nın "dostane olmayan" şeklinde nitelediği ülkelere ait veya yabancı sermaye kuruluşu statüsündeki bankaları kapsadı.

Listede yabancı bankalar arasında İtalyan Intesa ve UniCredit, İsviçreli Credit Suisse ve Avusturyalı Raiffeisen, Rusya'ya ait olan bankalar arasında ise Yandex Bank ile Ozon-Bank yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Ağustos'ta özel izin verilmediği takdirde "dostane olmayan" ülkelerin finans ve enerji sektöründe sahip olduğu şirketlerin hisselerinde işlem yapılmasını yasaklamıştı.

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