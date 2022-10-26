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Yeni kral III. Charles'tan ortalığı karıştıracak hamle! Prens Harry ve Prens Andrew'a karşı harekete geçti

Yeni kral III. Charles'tan ortalığı karıştıracak hamle! Prens Harry ve Prens Andrew'a karşı harekete geçti

Kral III. Charles, kraliyet mensubu olarak bazı görevlerde kalmaya devam eden oğlu Prens Harry ve kardeşi Prens Andrew'a karşı harekete geçti.

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Kral Charles'ın, annesinin cenazesi ile birlikte oğlu ile ilişkilerini daha da normalleştirebileceği belirtilmişti. Ancak İngiliz medyasına göre tam tersi ilişkiler daha da gerilebilir. 

Mevcut kurala göre, hükümdar herhangi bir nedenle ülkede değilken veya iyi durumda değilse, devlet işleri mevzuata göre seçilen 5 kişi arasında bulunan iki kişi tarafından yürütülüyor. Bu kişilerin ikisi hükümdara Lordlar Kamarası'nda da eşlik ediyor.

Bu yetki, bu yılın başlarında, o zaman Prens olan Charles'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle parlemento açılışını yapması için kullanılmıştı. 

Kraliçe'nin ölümü ile birlikte bu listede şu an Konsort Kraliçe Camilla'nin yanı sıra 4 kişi; Galler Prensi William, Sussex Dükü Prens Harry, York Dükü Prens Andrew ve Prenses Beatrice bulunuyor. Ancak Kral III. Charles bunu değiştirebilir.

Vikont Stansgate, bu düzenlemeyi sona erdirmek için 'mantıklı bir değişikliğin' zamanının geldiğini söylerken, konunun Lordlar Kamarası'na da iletildiği belirtildi. 

Kabul edilmesi beklenen teklife göre Kral, yerine gelecek isimleri genişletebilecek. Bu da Kral III. Charles'ın, Prens Harry ve Prens Andrew yerine diğer iki kardeşi Prenses Anne ve Prens Edward'ı seçebileceği anlamına geliyor. 

İngiliz Daily Mail; Prens Harry ve Prens Andrew'un Kral'ın yerine geçmesi konusundaki değişikliğin aylardır hatta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden de önce planlandığını belirtti.

Konuya Prens Harry ve Prens Andrew'un nasıl bir tepki vereceği ise bilinmiyor.

Prens Harry, Kraliyette yaşadığı sorunlar sonrası eşi Meghan Markle ile birlikte üst düzey görevlerini bırakmış ve ABD'ye taşınmıştı. Kraliçe'nin 2. oğlu Prens Andrew'un unvanları ise hakkındaki cinsel taciz suçlamaları sonrasında annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınmıştı.

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