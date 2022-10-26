İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplantısında flaş karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.Abone ol
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına zam yapılması teklifi Ekim ayı UKOME toplantısında görüşüldü.
Ulaşıma, yüzde 24.79 zam yapılmasını içeren teklif, oy çokluğuyla reddedildi.
NİSAN AYINDA ZAM YAPILMIŞTI
En son Nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40'lık bir zam yapılmıştı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılı için ikinci kez zam talebi ile toplandı.
İSTANBUL TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR?
AYLIK ABONMAN ÜCRETLERİ
Tam aylık abonman: 602
Öğrenci aylık abonman: 109
TEK SEFERLİK OTOBÜS AKBİL ÜCRETLERİ
Tam akbil tek basım ücreti 7.67 TL
Öğrenci akbil tek basım ücreti 3.74 TL
Öğretmen akbil tek basım ücreti 5.49 TL