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Kırklareli'nde dehşet! Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşini öldürdü, çiftin kızı camdan atladı

Kırklareli'nde dehşet! Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşini öldürdü, çiftin kızı camdan atladı

 KIRKLARELİ'nden son gelen haber kan dondurdu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini silahla vurarak öldürdü. Olay anında ikinci kattan atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı ise yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde Songül A'yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu.

Kızı pencereden atladı

Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı. Anne ve kız ambulanslarlahastaneye götürüldü. Songül A. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. (41) polis ekiplerince  yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlının Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi.

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