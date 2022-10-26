Hem yemeye kıyamayıp hem kendinizi tutamayacağınız patatesli bohça böreği tarifi

Genellikle gün arasında çayla birlikte tükettiğimiz veya akşamları yemekten sonra misafirlere ikram ettiğimiz börekler severek tüketilen yiyecekler arasında neredeyse ilk sıralarda yer alıyor.

İşte ikram ettiğinizde misafirlerinizin de hayran kalacağı yufkadan yapılan patatesli bohça böreği malzemeleri ve tarifi.

3 adet büyük boy yufka

Patatesli harç için:

4 adet orta boy patates

2 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

Kırmızı pul biber

Karabiber

Sosu için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı sirke

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

Patatesli bohça böreği tarifi :

Patatesli bohça böreği tarifi için, ilk olarak böreğin iç harcını hazırlayın. 4 adet orta boy patatesin kabuğunu soyup, yıkayın. Her bir patatesi 2 parçaya kesip, derin bir tencere içine alın. Üzerlerini geçecek kadar su ve biraz tuz ilave edin. Patatesler iyice yumuşayana kadar haşlayın. Patatesleri haşladıktan sonra suyunu süzüp, iyice ezin.

Ardından 2 adet orta boy soğanın kabuğunu soyup, ince ince doğrayın. Bir tencere içine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup, ısıtın. Yağın üzerine doğranmış soğanları ilave edin. Yumuşayana kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Kavrulan soğanların üzerine ezdiğiniz patatesleri koyun. Damak tadınıza göre tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kırmızı pul biber ilave edin. Harcı devamlı karıştırarak, 2-3 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

Böreğin sosu için, bir kaba yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı sirke dökün. Sonrasında 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişasta ilave edin. Sosu çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın.

Diğer yanda yufkalardan birini tezgah üzerine serin. Üzerine hazırladığınız sosdan döküp, fırça ile her yerine gelecek şekilde güzelce yayın. Ardından yufkanın iki kenarını karşılıklı olacak şekilde birleştirin. Birleştirdiğiniz kenar kısımların da üzerlerine sosdan sürün. Sonrasında yufkanın diğer iki kenarını da karşılıklı ortada birleştirin. Bu birleştirdiğiniz kısmada biraz sosdan sürün. Bu şekilde katladığınız yufkayı bıçak yardımı ile 4 eşit parçaya kesin. Kestiğiniz her bir parçanın ortasına patatesli harçtan koyun. Yufka parçalarının karşılıklı iki köşesini üst üste gelecek şekilde ortada birleştirin. Sonrasında diğer iki köşeyi de orta kısımda birleştirip, bohça şeklini verin. Ardından böreği ters çevirip, yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine dizin. Diğer yufkalar içinde aynı işlemi yapın.

Hazırladığınız patatesli bohça böreklerinin üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün. Sonrasında çörek otu ve susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Yufkadan patatesli bohça böreğini piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak ya da ılık olarak servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.

Patatesli bohça böreği ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 40 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 12 adet patatesli bohça böreği için geçerlidir.