İsmini ilk kez duyacağınız tadı damağınızda an silinmeyecek bir lezzet: Şıhıl mahşi

Türk mutfağında en sevilen yemekler arasında dolmalar yer alır. Biber, patlıcan, patates hatta domatesten bile yapılan dolmaların şahı diye nitelendirilen şıhıl mahşi tarifini sizlerin beğenisine sunuyoruz.

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Dolmalar birçok sebzeden yapılmasıyla bilinir. Kabak ile yapılan dolma da oldukça meşhurdur ancak dolmaların şahı olarak isimlendirilen şıhıl mahşi tarifi, sizi hem şaşırtacak, hem de lezzeti ile büyüleyecek.

İşte ismini pek fazla kişinin bilmediği ancak tadanların ise vazgeçemediği şıhıl mahşi tarifi ve malzemeleri...

Şıhıl mahşi tarifi için malzemeler: