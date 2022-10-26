İsmini ilk kez duyacağınız tadı damağınızda an silinmeyecek bir lezzet: Şıhıl mahşi

Türk mutfağında en sevilen yemekler arasında dolmalar yer alır. Biber, patlıcan, patates hatta domatesten bile yapılan dolmaların şahı diye nitelendirilen şıhıl mahşi tarifini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Abone ol
Dolmalar birçok sebzeden yapılmasıyla bilinir. Kabak ile yapılan dolma da oldukça meşhurdur ancak dolmaların şahı olarak isimlendirilen şıhıl mahşi tarifi, sizi hem şaşırtacak, hem de lezzeti ile büyüleyecek.
İşte ismini pek fazla kişinin bilmediği ancak tadanların ise vazgeçemediği şıhıl mahşi tarifi ve malzemeleri...
Şıhıl mahşi tarifi için malzemeler:
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1 kilo orta kalınlıkta kabak
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300 gr kıyma
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1 su bardağı haşlanmış nohut
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1 adet orta boy kuru soğan
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2 diş sarımsak
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3 yemek kaşığı zeytinyağı
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1/2 demet maydanoz
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1 tatlı kaşığı tuz
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1/2 çay kaşığı kimyon
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1 çay kaşığı karabiber
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1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Sosu için:
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1 yemek kaşığı domates salçası
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1 su bardağı ılık su
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Tuz
Üzeri için:
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1,5 su bardağı yoğurt
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1 diş sarımsak
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Tuz
Şıhıl mahşi tarifi:
Şıhıl mahşi tarifi için; 1 kilo orta kalınlıktaki kabağın uç kısımlarını kesip, iyice yıkayın. Görüntüsünün güzel olması için bir çatal yardımı ile kabakların üzerine uzun çizikler çizin. Sonrasında kabakların her birini eşit uzunlukta olacak şekilde ortadan ikiye ayırın. Ardından kabakların her birinin iç kısmını eşit bir şekilde oyacak veya kaşık ile oyun. Kabakların içinden arta kalan parçalardan mücver ya da çorba yapmakta kullanabilirsiniz
İç kısımlarını oyduğunuz kabakları kızgın yağ içine atın. Her tarafını eşit bir şekilde yakmadan iyice kızartın. Sonrasında kızaran kabakları havlu kağıt serili bir tabak üzerine alıp, yağlarının süzülmesini sağlayın. Bu şekilde soğuyana kadar kenarda dinlendirin.
Şıhıl mahşinin iç harcını hazırlamak için; orta boy bir tava içine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı döküp, ısıtın. Isınan yağın üzerine 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan koyun. Soğanı 2 dakika devamlı karıştırarak, kavurun. Kavrulan soğanın üzerine 300 gr kadar kıyma ilave edin. 2 diş ince ince doğranmış sarımsak ta koyun. Kıymayı devamlı karıştırarak, pişirmeye devam edin. Kıyma piştikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber koyun. Baharatlar ile birlikte kıymayı kısa bir daha kavurmaya devam edin. Ardından pişen kıymanın üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohut ekleyip, 3-4 kere iyice karıştırın.
Son olarak kıymalı harcın üzerine yarım demet kadar ince ince doğranmış maydanoz koyup, ocağın altını kapatın. Kıymalı nohutlu karışımı biraz ılıması için ayrı bir kap içine koyun. Ardından kızarttığınız kabakların iç kısımlarını kıymalı iç harç ile bastıra bastıra sıkı bir şekilde doldurun. Sonrasında dolmaları orta boy bir fırın kabı içine yanlamasına olacak şekilde koyun.
Sosu için; bir kase içine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası koyun. Salçanın üzerine 1 su bardağı ılık su ve biraz tuz ilave edin. Güzelce karıştırarak, salçanın su içinde açılmasını sağlayın. Hazırladığınız salçalı sosu kabakların üzerine iyice gezdirerek, dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.
Dolmaların şahı şıhıl mahşi piştikten sonra fırından çıkartıp, servis tabağına koyun. Üzerine kabındaki salçalı sosundan biraz dökün. Son olarak 1 buçuk su bardağı yoğurdu, 1 diş rendelenmiş sarımsak ile iyice çırpın. Dolmaların üzerine iyice döküp, servis edebilirsiniz.
Şıhıl mahşi ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 55 dakika yeterlidir. Bu sürenin 25 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik şıhıl mahşi için geçerlidir.