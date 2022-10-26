BIST 3.976
DOLAR 18,60
EURO 18,76
ALTIN 995,70
HABER /  DÜNYA

İngiltere'den Bayraktar TB2'lerle ilgili dikkat çeken sözler "Oyun değiştirici oldu"

İngiltere'den Bayraktar TB2'lerle ilgili dikkat çeken sözler "Oyun değiştirici oldu"

Tüm dünyada adından övgüyle söz ettiren Türk İHA'ları ile ilgili İngiltere'den de dikkat çeken sözler geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'larının modern savaşlarda oyun değiştirici olduğunu söyledi.

Abone ol

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'da düzenlenen "SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" kapsamında SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti.

"Modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu"

Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler." değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık ordusuna yönelik yatırımlar kapsamında keşif yaptıklarını anlatan Wallace, "Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Türk iha'larını satın alacak mı?

İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Wallace, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la iyi bir arkadaş olarak sık sık görüştüğünü dile getirerek iki ülke ordularının ihtiyaçlarına yönelik spekülasyonlar yapmayı doğru bulmadığını kaydetti.

Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Wallace, "Dünyanın en iyi savaş uçakları. Arkasında güçlü bir iş birliği var. Güzel bir yanı da kendi savunma sanayinizin istediğiniz özelliğini ekleyebilmeniz. Kapalı sistem, çok yüksek paralar verip başka bir ülkenin sistemlerini kullandığınız savaş uçaklarından değil." dedi.

Wallace, Türk füzelerinin de Eurofighter jetlerine yerleştirilebildiğini aktardı. Türkiye'nin Rusya'dan S400 alması üzerine ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına değinen Wallace, "ABD-Türkiye ilişkileri konusunda bir yorum yapmayacağım." diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Çöp sanıp atıyoruz ama üzüm çekirdeğini 3 hafta yiyin ne oluyor görün!
Çöp sanıp atıyoruz ama üzüm çekirdeğini 3 hafta yiyin ne oluyor görün!
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi! Kaç para alacak?
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi! Kaç para alacak?
Evet demeden önce burcunu sorun! İşte ayaklarınızı yerden kesecek burçlar
Evet demeden önce burcunu sorun! İşte ayaklarınızı yerden kesecek burçlar
İzmir'de yaşandı! Kiracı evi bu hale getirdi ekipler her yerde onu arıyor
İzmir'de yaşandı! Kiracı evi bu hale getirdi ekipler her yerde onu arıyor
İsmini ilk kez duyacağınız tadı damağınızda an silinmeyecek bir lezzet: Şıhıl mahşi
İsmini ilk kez duyacağınız tadı damağınızda an silinmeyecek bir lezzet: Şıhıl mahşi
GS'li Ender Timur 'GS TV ekranları açık' dedi Fenerbahçe harekete geçti o video maille gönderildi
GS'li Ender Timur 'GS TV ekranları açık' dedi Fenerbahçe harekete geçti o video maille gönderildi
Hem yemeye kıyamayıp hem kendinizi tutamayacağınız patatesli bohça böreği tarifi
Hem yemeye kıyamayıp hem kendinizi tutamayacağınız patatesli bohça böreği tarifi
Yeni kral III. Charles'tan ortalığı karıştıracak hamle! Prens Harry ve Prens Andrew'a karşı harekete geçti
Yeni kral III. Charles'tan ortalığı karıştıracak hamle! Prens Harry ve Prens Andrew'a karşı harekete geçti
İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplantısında flaş karar
İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplantısında flaş karar
Kırklareli'nde dehşet! Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşini öldürdü, çiftin kızı camdan atladı
Kırklareli'nde dehşet! Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşini öldürdü, çiftin kızı camdan atladı
Ellerdeki güç kaybını göz ardı etmeyin! Sebebi çok farklı olabilir kalıcı hasara yol açıyor...
Ellerdeki güç kaybını göz ardı etmeyin! Sebebi çok farklı olabilir kalıcı hasara yol açıyor...